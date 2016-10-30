В США из-за поддержки Кремля пикетировали концерты российского пианиста

Акция в Бостоне состоялась в субботу, 29 октября, в Нью-Йорке - ранее на этой неделе, передает "Радио Свобода".

"Карнеги Холл" в Нью-Йорке, где выступал Мацуев, пикетировали активисты Signerbusters. В Бостоне у здания консерватории, где играл российский пианист, состоялась акция протеста Arts Against Aggression.

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Ее организаторы рассказали, что пикетами они хотели поставить перед американскими концертными организациями вопрос этичности сотрудничества с теми деятелями российского искусства, которые поддерживают "агрессивный и репрессивный режим президента РФ Владимира Путина".

По данным издания, в июне 2017 года активисты планируют устроить акции протеста против российского дирижера Владимира Спивакова.

Денис Мацуев - известный российский пианист. В 2014 году он подписал открытое письмо деятелей культуры в поддержку агрессивной позиции Путина в отношении Крыма и Украины.