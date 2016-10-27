"Золотовалютные резервы на нуле": Порошенко пояснил, почему агрессия против Украины разорила Россию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления в университете «Острожская академия».

«Агрессия против Украины разорила Россию. Когда они начинали агрессию рубль был 30 (за доллар), сейчас - 70, золотовалютные резервы на нуле. Экономический рост с 5% до глубокой рецессии», - подчеркнул Порошенко.

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«Наша позиция абсолютно четкая - нам с тобой свое делать - сцепить зубы и дальше идти вместе к победе», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.