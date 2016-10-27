"Золотовалютные резервы на нуле": Порошенко пояснил, почему агрессия против Украины разорила Россию
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что агрессия против Украины разорила Россию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления в университете «Острожская академия».
«Агрессия против Украины разорила Россию. Когда они начинали агрессию рубль был 30 (за доллар), сейчас - 70, золотовалютные резервы на нуле. Экономический рост с 5% до глубокой рецессии», - подчеркнул Порошенко.
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«Наша позиция абсолютно четкая - нам с тобой свое делать - сцепить зубы и дальше идти вместе к победе», - добавил президент.
Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.