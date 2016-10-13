Порошенко пожаловался Олланду на блокирование Москвой процесса освобождения заложников

Как сообщается на сайте президента Украины, главы двух государств провели телефонный разговор, участие в котором принял также дипломатический советник канцлера Германии Кристоф Хойзген, который извинился, что Ангела Меркель не смогла принять участие в разговоре.

Между тем, украинский президент также заявил в телефонном разговоре о том, что Москва блокирует процесс освобождения заложников, что является абсолютно недопустимым.

«Петр Порошенко проинформировал об ухудшении ситуации безопасности на Донбассе, в частности увеличение количества обстрелов со стороны российских боевиков, в том числе из тяжелого вооружения. Он также отметил отсутствие постоянных пунктов наблюдения ОБСЕ в районах разведения войск», – сообщается на сайте президента Украины.

Читайте такжеОлланд готов к переговорам в нормандском формате - ReutersГлавы государств согласились с тем, что должно быть первоочередной частью дорожной карты по имплементации Минских договоренностей и, что Россия не выполнила безопасного компонента.

Ранее Франсуа Олланд рассказал, почему сорвался визит президента РФ Владимира Путина в Париж. По словам Олланда, визит президента РФ Владимира Путина в Париж было отложено из-за требования президента Франции Франсуа Олланда обсудить вопрос Сирии

Как ранее сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и глава РФ Владимир Путин провели 12 октября телефонный разговор.

Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, Меркель, Олланд и Путин отметили, что важный прогресс в сфере безопасности на востоке Украины, а также в решении политических вопросов. Они не договорились о проведении саммита.