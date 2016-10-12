СМИ: Меркель, Олланд и Путин обсудили проведение саммита по Украине

Как сообщает Кремль, Меркель, Олланд и Путин отметили важность выполнения Минских соглашений и договорились активизировать консультации в различных форматах, передает Русская служба Би-би-си.

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"Требуется дальнейшая работа советников с тем, чтобы создать предпосылки для возможной встречи глав государств и правительств так называемого "нормандского формата", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт после переговоров, передает DW.

Меркель, Олланд и Путин отметили, что важен прогресс в сфере безопасности на востоке Украины, а также в решении политических вопросов. Они не достигли соглашения о проведении саммита, добавил Зайберт.

Ожидается, что 13 октября, Меркель и Олланд проведут переговоры по поводу саммита с украинским президентом Петром Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее визит Путина в Париж был отложен из-за требования Олланда обсудить вопрос Сирии.