Освобожденный из плена Жемчугов: Возмущает, когда боевики "разводят" Украину при обмене заложниками

Жемчугов дал интервью изданию Украинская правда.

"Меня возмущало, когда им удавалось "разводить" украинскую сторону, как детей", - сказал бывший заложник.

"Например, они просят кого-то на обмен. Наша сторона должна этого человека помиловать, юридически провести все процедуры. И когда уже произошла юридическая чистка, человека должны отправлять на обмен, обмен срывается. Однако все юридические процедуры уже состоялись, их человека очистили от всех обвинений, и согласно закону его уже нельзя держать более трех суток. Поэтому наша сторона просто такого человека отпускает, в то время, как наши заложники продолжают там сидеть. Вот так они хитрили!" - привел пример Жемчугов.

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"Например, та сторона подтверждает обмен. Тогда наша сторона должна подготовить их человека для обмена, юридически ее очистить. На это уходит неделя, потому что суды у нас не настолько совершенны, и они затягивают все эти процедуры. И за это время та сторона может сказать: "Извините, поезд ушел, мы выставляем другие условия". Такие случаи были", - добавила его жена Елена.

"Отпускать просто так их человека нельзя, надо в таких ситуациях перемещать ее в какой-то специальный лагерь. Это был бы козырь в обмене на наших ребят", - предположил Жемчугов.

"России главное решить свои геополитические проблемы: чтобы на оккупированных территориях состоялись выборы, чтобы как-то легализовать "ДНР" и "ЛНР" в мире. Поэтому они затягивают процесс обмена", - отметил он.

"Петр Порошенко говорил, что за меня с щемящей болью в сердце отдали двух негодяев. Но их отдавали только потому, что у меня такие тяжелые ранения. И среди тех шестисот человек (освободить которых требуют боевики), наверное, еще худшие негодяи. Но обмены надо делать так или иначе. Дальше уже дело за теми, кто ведет переговоры. Например, сначала меня просили двух российских спецназовцев, потом каких-то пятерых командиров "ЛНР", то пятнадцать рядовых солдат "ЛНР". То есть постоянно предлагались различные условия. Поэтому надо фактически уметь торговаться и тактически правильно вести такие переговоры, быть компетентным", - сказал Жемчугов.

Как сообщал УНИАН, Жемчугов входил в партизанский отряд. 17 сентября он был освобожден вместе с сотрудником ООН Юрием Супруном.