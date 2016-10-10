"Блицкрига не будет": Евросоюз отклонил идею по быстрому возвращению России в ПАСЕ - Арьев

Об этом сообщил в Facebook во время заседания Бюро его член, руководитель украинской делегации Владимир Арьев.

"Бюро отказалось от идеи продвижения нелегитимной и быстрой процедуры изменения регламента Ассамблеи в угоду РФ", - написал он. По мнению депутата, "сработали протесты украинской делегации".

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Арьев утверждает, что эти изменения в регламент все же попытаются внести, но по стандартной длительной процедурой. Также в ПАСЕ попытаются задействовать другой путь внесения изменений.

"Принятое решение - провести дебаты в политических группах ПАСЕ. То есть, измерить температуру во всем доме. И в зависимости от результатов, вопрос будет вынесен на Бюро ПАСЕ в пятницу. При таких обстоятельствах запланированный пророссийскими лоббистами блицкриг становится почти невозможным.

Поэтому они начинают говорить о политическом моратории на отрицание полномочий делегаций, который носит чисто декларативный характер и против которого надо бороться в диалоге во время сессии", - заявил депутат.

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Напомним, делегация РФ до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях Ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.