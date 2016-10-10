ПАСЕ собирается принять ультиматум России - Арьев

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"ПАСЕ собирается принять российский ультиматум, но не требует от России придерживаться требований (резолюции) ПАСЕ. Это снизит доверие к Ассамблее. Позорная история становится реальностью", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН ранее, по словам нардепа Владимира Арьева, в понедельник, 10 октября, влиятельные лица в ПАСЕ готовы инициировать изменение правил таким образом, чтобы делегация РФ смогла без проблем и ограничений войти в Ассамблею в январе 2017 года.

Напомним, делегация РФ до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях Ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.