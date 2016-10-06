"Много кремлевских консерв взорвутся на сессии": Арьев рассказал, на что готовы в ПАСЕ ради возвращения делегации РФ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава делегации Украины в ПАСЕ, нардеп Владимир Арьев.

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По его словам, впервые правила ПАСЕ предлагают изменять в интересах одной страны-члена, а не в интересах организации.

"Такой подход вызвал неприятие у всех коллег, с кем я пообщался в последнее время, хотя, очевидно и сторонников немало. Много кремлевских консерв взорвутся на этой сессии. Украинская делегация будет бороться против этого, ведь такие действия полностью нивелируют саму организацию и уничтожают доверие к ней", - подчеркнул Арьев.

Ранее в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что говорить о подтверждении полномочий российской делегации после проведения выборов в Госдуму "пока очень рано".

Как сообщал УНИАН, делегация РФ до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях Ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.