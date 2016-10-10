В Страсбурге открывается сессия ПАСЕ: среди вопросов повестки дня — ситуация в Украине

Пленарные заседания состоятся с 10 до 14 октября включительно.

Ожидается, что в рамках пленарного заседания к парламентариям обратятся президент Франции Франсуа Олланд, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министра иностранных дел Эстонии Юрген Лиги.

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Также на вопросы политиков будет отвечать генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд.

Непосредственно украинский вопрос будет обсуждаться в среду. В частности, на повестке дня два доклада: «Политические последствия конфликта в Украине», автором которого является депутат от Словакии Кристина Зеленкова и «Средства правовой защиты в случае нарушения прав человека на украинских территориях, которые находятся вне контроля украинской власти», автором которого выступила депутат от Германии Марилуиза Бэк.

Кроме того, члены украинской делегации ожидают дебаты относительно санкций против РФ и российской делегации. Об этом на своей странице в Фейсбук написала член делегации, вице-председатель Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. «Нас ждут непростые дебаты относительно санкций против РФ и российской делегации», — сообщила она, отметив, что официально этот вопрос в повестке дня не стоит.