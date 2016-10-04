Керри: я потратил с Лавровым больше времени, чем с любым другим дипломатом

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в Брюсселе с речью «Будущее трансатлантических отношений».

Читайте такжеЛавров отказался извиняться за гибель рейса MH17

«Мы хотим работать с Россией. Мы хотим работать с Россией, которая отдана преодолению общих угроз. Я потратил так много времени с министром иностранных дел России, сколько я не тратил на другого дипломата. Но желание НАТО и стран ЕС искать общую основу с Россией не освобождает нас от обязательства стоять на наших принципах свобод и международного права», - подчеркнул госсекретарь США.

Также госсекретарь заявил, что страны НАТО и Европейского Союза остаются непоколебимы в своей поддержке стабильной, единой и демократической Украины.