Керри напомнил Кремлю о поддержке НАТО и ЕС единой Украины: "Здесь не должно быть сомнений"

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в Брюсселе с речью «Будущее трансатлантических отношений».

«... Желание НАТО и стран ЕС искать общую основу с Россией не освобождает нас от обязательства стоять на наших принципах свобод и международного права. Поэтому мы остаемся непоколебимы в нашей поддержке стабильной, единой и демократической Украины. И у Москвы не должно быть никаких сомнений - мы будем на этом стоять», - подчеркнул госсекретарь США.

Керри подчеркнул, что «явная агрессия» со стороны России - «это не то, что любой из нас готов принять». «И нет другого места в мире, где это поймут лучше, чем в Европе. Мы применили санкции, и мы настаиваем на дипломатическом решении конфликта на Донбассе и аннексии Крыма, даже если мы и призываем правительство Украины... ускорить проведение реформ», - подчеркнул он.

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Госсекретарь напомнил, что в отношении РФ были применены санкции, чем она «возмущается». При этом он указал, что санкции «разработаны для того, чтобы поощрять вернуть мир, стабильность и признание суверенитета».

Керри также коснулся отношений США и Европы в рамках НАТО. «Наше партнерство является центром безопасности всех наших стран, особенно в среде с угрозами, перед которыми мы стоим сейчас. В США мы никогда не забудем, что статья 5 Вашингтонского договора была задействована впервые после «9/11» (теракты в США 11 сентября 2001 года – УНИАН), и я могу вас заверить, что, несмотря на то, что вы на днях читали, США никогда не провалят выполнение своих обязательств в рамках статьи 5 в случае, если кто-либо из членов НАТО будет атакован», - заверил госсекретарь США.

Керри напомнил, что в июле на саммите союзников в Варшаве лидеры «оказали сильную поддержку этому принципу, договорившись усилить присутствие НАТО на Востоке». «Я подчеркиваю, и я особенно это подчеркиваю в свете новостей последних дней: НАТО – оборонительный союз, и россияне особенно должны знать, что, несмотря на то, что им говорят иногда их лидеры, наш союз не ищет ослабления их или любого другого государства», - сказал Керри.