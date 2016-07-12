Аваков "пока не имеет официальных заявлений" об отставке Деканоидзе, о слухах знает
13:01, 12 июля 2016Политика
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет слухами информацию, которая распространяется в СМИ относительно отставки главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе.
Аваков прокомментировал слухи об отставке Деканоидзе / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МВД заявил журналистам в Киеве.
“Я слышал, что в прессе ходят такие слухи. Я пока не имею никаких официальных заявлений по этому вопросу”, - сказал Аваков.
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Отметим, что ранее эту информацию СМИ также опровергала и сама Деканоидзе, пообещав при этом сразу проинформировать общество, если она или кто-то другой примет решение о ее отставке.
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