Аваков "пока не имеет официальных заявлений" об отставке Деканоидзе, о слухах знает

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МВД заявил журналистам в Киеве.

“Я слышал, что в прессе ходят такие слухи. Я пока не имею никаких официальных заявлений по этому вопросу”, - сказал Аваков.

Читайте такжеДеканоидзе отреагировала на ДТП в Харькове, в котором якобы по вине патрульных погибла молодая пара

Отметим, что ранее эту информацию СМИ также опровергала и сама Деканоидзе, пообещав при этом сразу проинформировать общество, если она или кто-то другой примет решение о ее отставке.