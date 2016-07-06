Аваков об уволенном наркоборце Киве: Идеальный на войне, для мирной жизни он не очень подходит

Министр внутренних дел достаточно долго и упорно разводил Киву в конфликте с Хатией Деканоидзе, главой Нацполиции, передает "Украинская правда".

"Когда Кива вывозил мирных людей из Дебальцево, когда там "шмаляло" кругом, он всем подходил. Когда Кива был комендантом в Волновахе и управлял военным подразделением, он всем подходил. Когда военные действия закончились, и бесшабашный Кива пришел на работу в мирный Киев, он стал многим неудобен. Я же своих людей не бросаю", - рассказал Аваков.

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По словам главы МВД, Кива - человек-воин, идеальный на войне, для мирной жизни с его качествами характера он не очень подходит.

"Те дела, которые уже пошли после него, которые вышли на задержание на крупной партии наркотиков в Нидерландах, это были наши и его лично наработки", - утверждает Аваков.

Кроме того, министр внутренних дел пожелал удачи Киве, который сейчас Кива баллотируется в депутаты на внеочередных выборах по Херсонской области.