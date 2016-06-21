Деканоидзе объяснила, почему полиция до сих пор коррумпирована

Об этом она сказала, выступая перед правоохранителями, передает канал "112 Украина".

"К сожалению, должна сказать, что нам не удалось пока упразднить все коррупционные составляющие. Потому что первое – мотивация, которой нету у полицейских. Второе - это техническое оборудование, когда каждый полицейский не чувствует себя достойно, нет формы и машины и так далее. Третье - когда нет целостности в правоохранительной системе для того, чтобы хоть понимать, что каждый человек, начиная с рядового сотрудника, пережил такую ментальную трансформацию, что да, мы сейчас работаем по-новому, а работаем по-новому - это значит, что не только полиция должна работать по новому, а и вся правоохранительная система", - заявила Деканоидзе.

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При этом, по словам главы Нацполиции, доверие граждан к ее структуре находится на высоком уровне.

"Доверие у Национальной полиции Украины – это где-то около 48%. Когда у нас было в истории, когда доверие у милиции было около 50%? Никогда. Доверие у милиции было где-то 5-6%. Сейчас люди нам доверяют, но я осознаю и вся наша команда осознает, что как-то уже надо оправдывать это доверие, когда каждый человек понимает, что полиция, человек в форме защищает и оправдывает их надежды", - заявила она.