Порошенко предлагает уволить 12 членов ЦИК, среди которых Магера, Охендовский и Усенко-Черная

Это следует из текстов проектов постановлений о кадровых изменениях в ЦИК, обнародованных на сайте Верховной Рады.

Президентским проектом постановления "О назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии" № 4790 предусмотрено назначить на должности членов ЦИК Аллу Басалаеву, Михаила Вербенского, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Надежду Синицу и Леонтия Шипилова.

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В то же время, другим президентским проектом постановления "Об освобождении от должности членов Центральной избирательной комиссии" № 4789 предусмотрено освободить от должности членов ЦИК в связи с окончанием срока полномочий - Тамару Астахову, Юрия Данилевского, Игоря Жиденко, Татьяну Лукаш, Андрея Магеру, Михаила Охендовского, Бронислава Райковского, Жанну Усенко-Черную, Александра Чупахина, Юлию Швец, Александра Шелестова и Валерия Шелудько.

Как сообщал УНИАН, 7 июня в Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский проект постановления о назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии (№ 4790).

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.