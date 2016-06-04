Эксперт рассказал о требованиях к новым членам ЦИК

Президент Петр Порошенко заявил, что внес с Верховную Раду кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), но назвать 12 кандидатов, которые попали в этот список, отказался.

Ранее парламентские партии и депутатские группы подали всего 24 кандидата.

"На месте президента я бы отталкивался от двух основных критериев, выбирая новых кандидатов, - это профессионализм и опыт работы в сфере организации избирательного процесса и права. Только при таких условиях обновленный состав членов Центральной избирательной комиссии имеет шанс быть независимым и не оказаться исполнителем чьей-либо воли. Понятно, что новые члены ЦИК должны безупречно владеть избирательным правом. Так как времени на раскачку у них нет. Первый экзамен им предстоит уже 17 июля в ходе довыборов в Верховную раду Украины", - прокомментировал политолог Андрей Золотарев.

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По его словам, из поданных ранее 24 кандидатур в список членов ЦИК, только несколько человек имеют достаточный опыт работы и компетенцию в избирательном праве и процессе.

"Если отталкиваться от критериев профессионализма и опыта работы в этой сфере, на сегодняшний день из озвученных фамилий можно выделить несколько человек, отвечающих этим требованиям. Так от депутатской группы "Відродження" - Алла Басалаева, работающая судьей Дарницкого суда Киева, до этого проработала 7 лет в Центральной избирательной комиссии. Или Евгений Радченко от "Самопомощи" - один из руководителей Комитета избирателей Украины. Или Виталий Плукар от БПП, проработавший в ЦИК около 4 лет. По крайней мере их опыт достаточен для того, чтобы эффективно работать в ЦИК", - считает Андрей Золотарев.