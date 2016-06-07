В Раде зарегистрировали представление президента о назначении членов ЦИК
В Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский проект постановления о назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии (№ 4790).
Текста проекта постановления на сайте парламента пока нет.
Вместе с тем отмечается, что он зарегистрирован 3 июня.
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Кроме того, в ВР зарегистрирован президентский проект постановления об увольнении с должности членов Центральной избирательной комиссии (№ 4789).
Как сообщал УНИАН, 3 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что он внес в парламент свои предложения относительно нового состава Центризбиркома.
У 12 из 15 членов Цик семилетний срок полномочий закончился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.
Представление о назначении новых членов ЦИК президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.