"Этого мало!": Геращенко хочет запрета на въезд Горбачеву не только в Украину (документ)
27 мая 2016 года СБУ приняла решение запретить въезд Горбачеву в Украину на 5 лет.
Народный депутат, внештатный советник главы МВД Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что этого мало.
Поэтому он обратился к руководителю представительства ЕС в Украине Яну Томбинскому и Министру иностранных дел Климкину с предложением вынести на рассмотрение в ЕС вопрос о запрете Горбачеву на въезд во все страны Евросоюза в знак солидарности с Украиной.
Читайте такжеГеращенко предлагает запретить въезд Горбачеву в Украину и ЕС за поддержку оккупации Крыма
"Негоже европейским политикам подавать руку старому мракобесу и подпевале Путина, публично одобряющему агрессию против мирного европейского государства!" - считает Геращенко.
Кроме того, он выразил надежду, что в этом вопросе ЕС также проявит свою принципиальность и солидарность с Украиной.
Напомним, 22 мая в интервью The Sunday Times Горбачев заявил, что присоединение Крыма и Севастополя к России в марте 2014 года является "правильным решением".
23 мая народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко обратился с заявлением в СБУ и МИД с предложением запретить въезд на территорию Украиныэкс-президенту СССР Михаилу Горбачеву за его заявление о поддержке аннексии Крыма.
26 мая Горбачеву запретили въезд в Украину на пять лет за поддержку оккупации Крыма.