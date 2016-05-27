"Этого мало!": Геращенко хочет запрета на въезд Горбачеву не только в Украину (документ)

Народный депутат, внештатный советник главы МВД Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что этого мало.

Поэтому он обратился к руководителю представительства ЕС в Украине Яну Томбинскому и Министру иностранных дел Климкину с предложением вынести на рассмотрение в ЕС вопрос о запрете Горбачеву на въезд во все страны Евросоюза в знак солидарности с Украиной.

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"Негоже европейским политикам подавать руку старому мракобесу и подпевале Путина, публично одобряющему агрессию против мирного европейского государства!" - считает Геращенко.

Кроме того, он выразил надежду, что в этом вопросе ЕС также проявит свою принципиальность и солидарность с Украиной.

Напомним, 22 мая в интервью The Sunday Times Горбачев заявил, что присоединение Крыма и Севастополя к России в марте 2014 года является "правильным решением".

23 мая народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко обратился с заявлением в СБУ и МИД с предложением запретить въезд на территорию Украиныэкс-президенту СССР Михаилу Горбачеву за его заявление о поддержке аннексии Крыма.

26 мая Горбачеву запретили въезд в Украину на пять лет за поддержку оккупации Крыма.