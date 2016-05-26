Горбачеву запретили въезд в Украину на пять лет за поддержку оккупации Крыма

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

"Очень много звонков от СМИ относительно запрета въезда Горбачеву. Действительно, мы закрыли ему въезд на 5 лет в интересах обеспечения государственной безопасности, в частности за публичную поддержку военной аннексии Крыма", - отметила она.

Напомним, 22 мая в интервью The Sunday Times Горбачев заявил, что присоединение Крыма и Севастополя к России в марте 2014 года является "правильным решением".

Читайте такжеГорбачев о распаде СССР: Я не могу снимать с себя ответственность ни за что

Читайте такжезапретить въезд на территорию Украины

Затем экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал предложения закрыть ему въезд в Украину и в Европу. Он отметил, что не вникает "во все эти дрязги", а в Украину не ездил и не будет ездить.