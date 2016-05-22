Горбачев считает правильным решение Путина об оккупации Крыма

Такое мнение первый и последний президент СССР высказал в интервью The Sunday Times, передает РБК.

По словам Горбачева, он поступил бы точно так же, как президент России Владимир Путин, окажись он в аналогичной ситуации. "Я всегда за свободную волю людей, а большинство в Крыму хотело воссоединиться с Россией", — сказал Горбачев.

Журналист ST в разговоре с политиком усомнился, что политик пошел бы на такой шаг, напомнив, что Горбачев способствовал падению Берлинской стены. "Единственная настоящая причина, по которой я не стал бы этого делать, это если бы я все еще был у власти, Советский Союз существовал и Крым был бы его частью", — подчеркнул первый президент СССР.

В ходе интервью Горбачев заявил, что США радовались распаду СССР. "Под столом американцы с ликованием потирали руки", — сказал он. По словам Горбачева, он сожалеет о том, что "великая страна с огромными возможностями и ресурсами исчезла". "Большинство россиян думают, как я: они не хотят вернуться они не хотят вернуть ее, но глубоко сожалению, что она разрушилась", — заключил экс-президент СССР.

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В разговоре с The Sunday Times политик также рассказал о текущих отношениях с Владимиром Путиным, которого ранее, как отмечает газета, он критиковал за слишком долгое пребывание у власти. "Я недавно видел Путина на мероприятии. У нас всегда были нормальные отношения. Сейчас я бы не описал их как нормальные — у нас их просто нет", — сказал Горбачев.

Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не может снимать с себя ответственность за распад Советского Союза.