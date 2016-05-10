В Европейском Совете в среду рассмотрят вопрос предоставления безвизового режима для Украины

Такую повестку дня заседания подтвердили собственному корреспонденту УНИАН во вторник в Брюсселе в ЕС.

"Действительно, завтра состоится заседание визовой рабочей группы. Это - подготовительное заседание на уровне экспертов. Ожидается, что после этого вопрос будет рассмотрен на уровне Комитета постоянных представителей (COREPER) на следующей неделе", - детализировали в Европейском Совете.

В СЕ также сообщили, что на уровне министров вопрос безвизового режима для Украины будет рассмотрен 20 мая.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия передала предложения Европарламента и Совета ЕС об отмене виз для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В этой оценке, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии плана действий по визовой либерализации.

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26 апреля глава делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович отметил, что для завершения всех необходимых процедур, связанных с рассмотрением предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине безвизового режима, Европейскому парламенту необходимо, минимум, три месяца.