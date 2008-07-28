Яценюк подписал распоряжение о внеочередной сессии ВР

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК подписал Распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

Согласно Распоряжению, в соответствии с частью второй статьи 83, пунктом 31 части первой статьи 85 Конституции Украины, Законом Украины «О зоне чрезвычайной экологической ситуации», статьей 11 Временного регламента Верховной Рады Украины внеочередная сессия Верховной Рады Украины созывается на 10.00 31 июля 2008 года.

В ходе внеочередной сессии предусматривается рассмотреть проект закона об утверждении Указа Президента Украины от 28 июля 2008 года «Об объявлении отдельных территорий Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей зонами чрезвычайной экологической ситуации» и проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Полный текст Распоряжения Председателя Верховной Рады Украины относительно созыва внеочередной сессии парламента шестого созыва будет опубликован в газете «Голос Украины».