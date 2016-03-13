Путин пообещал Меркель освободить Савченко после оглашения приговора - СМИ

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

"По сведениям наших источников, президент РФ лично пообещал Ангеле Меркель вернуть Надежду на Родину (вероятнее всего, путем помилования и последующего обмена на спецназовцев). А перенос срока вынесения приговора пленнице был реакцией кремлевского хозяина на жесткие акции протеста возле российских диппредставительств в Украине", - говорится в сообщении.

По данным издания, возможное освобождение Савченко Путин рассматривал как публичную демонстрацию готовности Кремля к компромиссам, способную стимулировать сговорчивость Банковой.

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"Путин преследует и другую цель: он, похоже, склонен считать, что в российской тюрьме она является проблемой для него, а на свободе в Украине способна превратиться в проблему для Порошенко", - отмечается в статье.

Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию. Савченко незаконно удерживается в РФ с середины лета 2014 года.

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В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта.

Прокуратура требует приговорить Савченко к 23 годам лишения свободы.

Савченко начала сухую голодовку с 4 марта в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.

Украинские консулы 7 и 8 марта посещали Савченко в СИЗО. По их словам, состояние здоровья летчицы ухудшилось.

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10 марта один из его адвокатов Марк Фейгин заявил, что летчица прекратила сухую голодовку, начатую 4 марта, однако состояние ее критическое.

Украинские медики с начала недели находятся в Ростове-на-Дону и ожидают предоставления разрешения посетить летчицу.