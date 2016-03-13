Путин пообещал Меркель освободить Савченко после оглашения приговора - СМИ
Президент РФ Владимир Путин пообещал канцлеру Германии Ангеле Меркель освободить украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко после оглашения приговора.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.
"По сведениям наших источников, президент РФ лично пообещал Ангеле Меркель вернуть Надежду на Родину (вероятнее всего, путем помилования и последующего обмена на спецназовцев). А перенос срока вынесения приговора пленнице был реакцией кремлевского хозяина на жесткие акции протеста возле российских диппредставительств в Украине", - говорится в сообщении.
По данным издания, возможное освобождение Савченко Путин рассматривал как публичную демонстрацию готовности Кремля к компромиссам, способную стимулировать сговорчивость Банковой.
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"Путин преследует и другую цель: он, похоже, склонен считать, что в российской тюрьме она является проблемой для него, а на свободе в Украине способна превратиться в проблему для Порошенко", - отмечается в статье.
Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию. Савченко незаконно удерживается в РФ с середины лета 2014 года.
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В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.
Российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта.
Прокуратура требует приговорить Савченко к 23 годам лишения свободы.
Савченко начала сухую голодовку с 4 марта в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.
Украинские консулы 7 и 8 марта посещали Савченко в СИЗО. По их словам, состояние здоровья летчицы ухудшилось.
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10 марта один из его адвокатов Марк Фейгин заявил, что летчица прекратила сухую голодовку, начатую 4 марта, однако состояние ее критическое.
Украинские медики с начала недели находятся в Ростове-на-Дону и ожидают предоставления разрешения посетить летчицу.