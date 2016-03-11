Адвокат о здоровье Савченко: Ее ситуация критическая

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

"Вчера ее рвало водой, которую она пыталась пить. Помимо этого состояние ее и без того измотанного здоровья становится все хуже. Сказывается старая проблема с камнями в почках, обострённая стрессом для организма в виде голодовки (особенно сухой). Высокая температура, не спадающая уже несколько дней свидетельствует, как минимум, о серьезном воспалении внутренних органов. Иными словами, минимум, что сейчас необходимо в срочнейшем порядке сделать для Надежды Савченко это провести её медицинское обследование", - рассказал адвокат.

По его словам, российских медиков она к себе не подпускает. "Как пишет сама Надежда, здесь, в России старый ГУЛАГовский принцип "Не верь, не бойся, не проси" стал ее кредо", - отметил Полозов.

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Вместе с тем, украинские медики все еще находятся в Ростове-на-Дону, так и не получив разрешения от российских властей на встречу и обследование Надежды. "Видимо кремлевская обида, озвученная Лавровым, на её действия в суде, оказалась очень глубокой", - добавил адвокат.

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Савченко срочно требуется хотя бы медицинское обследование для оценки текущего состояния здоровья, определения потенциальных рисков и правильного выхода из сухой голодовки.

"Я читал, что власти Украины обратились к Германии с просьбой прислать своих медиков Надежде. Но когда они приедут? А решать эту проблему нужно срочно", - написал Полозов.

По словам адвоката, российский омбудсмен Памфилова не проявляет какой-либо активности в судьбе Надежды в этот критический момент.

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"Все двери в России для Надежды закрыты, а Украина сейчас объективно ничем не может оперативно помочь заложнице. Адвокаты не врачи и не могут объективно судить о состоянии ее здоровья. На мой субъективный взгляд ситуация критическая", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Савченко, в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Ее защита отвергает обвинения, заявляя, что на момент гибели российских журналистов Савченко захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию. Однако российский суд не принял во внимание доказательства невиновности Савченко.

9 марта российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта. Летчица заявила, что будет продолжать сухое голодание, начатое 4 марта в знак протеста против затягивания с оглашением приговора.

Вместе с тем состояние здоровья Савченко резко ухудшилось.

По всему миру проходят акции возле российских посольств и консульств с требованием освободить Савченко.