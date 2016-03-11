МИД: Только системное давление на РФ позволит освободить Савченко и других заключенных украинцев
В Министерстве иностранных дел Украины считают, что только системное и непрерывное давление на Россию позволит освободить украинскую летчицу Надежду Савченко и других заключенных в России украинцев.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на круглом столе посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.
“Сейчас мы стоим на той позиции, что только всеобъемлющее, системное, непрерывное давление и вопрос о Савченко и других наших заключенных на повестке дня всех переговорных процессов - это и есть путь к победе. Потому что по сути то, что мы видим, Россия заняла позицию “нет”, потому что “нет”, - сказал Кулеба.
По его словам, МИД Украины необходимо создавать такие дипломатические комбинации и международные обстоятельства для России, при которых освобождение Савченко и других украинских заключенных будет в интересах самой России.
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“Для России Надежда Савченко и другие - это просто карты в колоде, они при определенных обстоятельствах будут готовы их разменивать”, - сказал Кулеба.
“Могу подтвердить, что, от президента до послов Украины в государствах мира, освобождение наших узников - это не просто профессиональный, это и моральный долг. И поэтому над этим вопросом ведется очень серьезная работа”, - сказал он.
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Отвечая на вопрос, как он оценивает дипломатические усилия по освобождению Савченко, Кулеба сказал: “Все на всех уровнях, что можно было сделать, было сделано”.