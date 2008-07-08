Тимошенко в Кабмине нет: она на "тайных" консультациях

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета завтра планирует рассмотреть законопроект об изменениях в государственный бюджет 2008 года, поданный правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на селекторном совещании с губернаторами сообщил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, который ведет это совещание.

Он также сообщил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая собиралась провести селекторное совещание, не смогла на нем присутствовать, поскольку в данный момент проводит консультации. При этом он не уточнил где, с кем и по какому вопросу.