Опубликовано постановление Кабмина о создании Государственного бюро расследований

Соответствующее постановление № 127 было принято 29 февраля 2016 г.

«Образовать Государственное бюро расследований как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины», - говорится в документе.

Министерству финансов поручено подготовить и подать Кабинету министров предложения относительно внесения изменений в закон “О Государственном бюджете Украины на 2016 год”, предусмотрев расходы, необходимые для обеспечения реализации закона о Государственном бюро расследований.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин 29 февраля на внеочередном заседании принял постановление об образовании Государственного бюро расследований и утвердил кандидатуры шести из девяти членов конкурсной комиссии по избранию руководителя ГБР.

От Кабмина в соответствующую конкурсную комиссии вошли: первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова; первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе; народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко.

Кандидатами от президента Украины в конкурсной комиссии утверждены: заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета университета им. Шевченко Роман Майданик; профессор кафедры теории права и государства юридического факультета Киевского университета им. Шевченко Виктор Самохвалов; партнер юридической фирмы «Саенко Харенко» Татьяна Слипачук.

Премьер-министр Арсений Яценюк обратился к парламенту с предложением представить своих кандидатов в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и внести изменения в закон о Государственном бюро расследований для того, "чтобы функции следствия оставались у органов прокуратуры до того момента, пока ГБР не начнет полноценно функционировать".