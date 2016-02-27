Порошенко определил членов комиссии, которая выберет директора Госбюро расследований
Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "Об определении лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований".
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается в документе, определение президентом осуществляется в соответствии с частью третьей статьи 11 Закона Украины "О Государственном бюро расследований".
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В состав комиссии от президента вошли: заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета Киевского национального университета им.Тараса Шевченко, академик Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор Роман Майданик, профессор кафедры теории права и государства юридического факультета Киевского национального университета им.Тараса Шевченко Виктор Самохвалов и партнер юридической фирмы "Саенко Харенко" Татьяна Слипачук. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как известно, Государственное бюро расследований - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции. Закон Украины "О Государственном бюро расследований" был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года и подписан президентом 14 января 2016 года.