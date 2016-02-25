Тендерный скандал в МВД: за полгода никому не сообщено о подозрении по "делу рюкзаков"

Такую информацию от главного военного прокурора Анатолия Матиоса зачитал на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады его глава Егор Соболев, передает ЛІГА.net.

Депутат сообщил, что Матиос направил письмо, реагируя на просьбу комитета доложить о расследовании дел, возбужденных по записям в кабинете на то время экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря.

В письме главного военного прокурора сообщается, что 7 июля 2015 года следователями Генпрокуратуры возбуждено производство по признакам правонарушения ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды) по факту возможного совершения преступления должностными лицами МВД при закупке имущества - рюкзаков.

Читайте такжеАваков объяснил, почему закупка тактических рюкзаков для МВД прошла прозрачно

21 июля 2015 года проведение досудебного расследования было поручено Главной военной прокуратуре. "Досудебное расследование в уголовном производстве ведется всесторонне, полно и непредвзято. На этот момент лицам о подозрении в производстве не сообщалось", - сказано в письме.

Также, по словам Соболева, Матиос на полутора листах разъяснял членам комитета нормы законов о комитетах и прокуратуре.

"Принимая во внимание перечень вопросов, которые рассматриваются на заседании комитета сегодня, следует сделать вывод о вмешательстве в деятельность прокурора и следователя в конкретном уголовном производстве, что выходит за рамки полномочий народных депутатов и нарушает требования действующего законодательства", - процитировал Соболев письмо главного военного прокурора.

"То есть мы с вами еще и нарушаем требования законодательства", - так прокомментировал глава комитета слова Матиоса.

Ранее УНИАН сообщал, что сына Авакова подозревают в причастности к коррупционным сделкам на миллионы.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал сообщения по поводу "непрозрачных" закупок тактических рюкзаков для МВД, заявив, что тендерная процедура закупок была безупречной, цена поставки по заданной ДНДИ спецификации - минимальной из 5 предложений. Поставка была реальной, в срок, без малейшего нарушения.