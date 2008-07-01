Ющенко и Саакашвили на встрече поговорили о будущей встрече

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ обсудили развитие Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, сегодня в Батуми (Грузия) в правительственной резиденции «Бобоквати» состоялась двусторонняя встреча В.ЮЩЕНКО и М.СААКАШВИЛИ.

Главной темой этой встречи стали аспекты развития ГУАМ, в частности, обсуждалось энергетическое сотрудничество в рамках данного объединения и сотрудничество в гуманитарной сфере.

В.ЮЩЕНКО и М.СААКАШВИЛИ также обсудили будущий государственный визит Президента Украины в Грузию, который запланировано осуществить в этом году.

Встреча глав государств состоялась незадолго до начала Третьего саммита ГУАМ, который будет проходить под девизом «ГУАМ - интегрируя Восток Европы» сегодня в Батуми.