Отстранение мэра Северодонецка грозит прекращением финансирования города - Тука

Как заявил он в комментарии корреспонденту УНИАН, этим решением в городе заблокированы любые финансовые операции, поскольку избранный сегодня секретарем горсовета и исполняющий обязанности мэра Григорий Пригеба "присвоил себе право подписи".

"Северодонецкий городской совет своей анархией привел к тому, что на сегодняшний день любые платежи в городе заблокированы. Ни один финансовый орган не примет документы с подписью Пригебы, поскольку это уголовно наказуемо", - отметил председатель областной ВГА.

По мнению Туки, внеочередная сессия горсовета, на которой голосовался вопрос о недоверии городскому голове, прошла с нарушениями регламента, поскольку открывать сессии должен только мэр, а Казаков отсутствовал из-за болезни. Кроме того, "предложения относительно избрания секретаря и заместителей городского головы представляются мэром, и сам факт недоверия не является автоматическим устранением мэра от работы".

"Поэтому я заявляю, что сегодня в Северодонецке - безвластие", - подчеркнул Тука.

По его словам, юристы уже работают над опротестованием незаконных решений городского совета.

Как сообщил УНИАН, Северодонецкий городской совет Луганской области сегодня на внеочередной сессии тайным голосованием прекратил полномочия городского головы Валентина Казакова, выразив ему недоверие. Сам городской голова на сессии отсутствовал по причине болезни.

Также на этой сессии депутаты избрали секретарем совета Григория Пригебу – руководителя областной партийной организации Радикальной партии. Отмечалось, что до восстановления Казакова в должности по решению суда (или до внеочередных выборов) Пригеба будет исполнять обязанности городского головы Северодонецка.