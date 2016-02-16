Северодонецкий горсовет отправил мэра в отставку
Депутаты городского совета Северодонецка, являющегося сейчас фактическим центром Луганской области, проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра города Валентина Казакова.
Как сообщает ЛІГА.net, за такое решение проголосовали 24 из 27 присутствовавших на заседании депутатов.
В частности, единогласно за отставку Казакова проголосовала крупнейшая фракция - "Оппозиционный блок" из 16 депутатов.
Сам Казаков на сессии горсовета не присутствовал.
В свою очередь на сессии избрали секретарем горсовета Григория Пригебу от Радикальной партии Олега Ляшка. За его кандидатуру проголосовали 24 депутата.
В конце января был уволен секретарь горсовета Игорь Бутков, возглавлявший на выборах список ОБ. Сообщалось, что Бутков, владеющий в регионе около 20 предприятиями, не прошел антикоррупционную проверку.
В Северодонецкий горсовет на выборах в октябре 2015 года прошли 16 депутатов от ОБ, 9 - от "Нашего края", 4 - от "Блока Петра Порошенко", 3 - от "Самопомочи", по 2 - от Радикальной партии и "Батькивщины".
В свою очередь в первом туре выборов мэра действующий мэр Казаков, ранее также возглавлявший правление Северодонецкого объединения "Азот", получил поддержку 26,4%, или 7591 избирателя, а бывший мэр Владимир Грицишин - 23,1%, или 6627. Во втором туре Казакова переизбрали с более убедительным перевесом - 62,38% на 37,62% (15641 и 9433 голоса соответственно).