Северодонецкий горсовет отправил мэра в отставку

Как сообщает ЛІГА.net, за такое решение проголосовали 24 из 27 присутствовавших на заседании депутатов.

В частности, единогласно за отставку Казакова проголосовала крупнейшая фракция - "Оппозиционный блок" из 16 депутатов.

Сам Казаков на сессии горсовета не присутствовал.

В свою очередь на сессии избрали секретарем горсовета Григория Пригебу от Радикальной партии Олега Ляшка. За его кандидатуру проголосовали 24 депутата.

В конце января был уволен секретарь горсовета Игорь Бутков, возглавлявший на выборах список ОБ. Сообщалось, что Бутков, владеющий в регионе около 20 предприятиями, не прошел антикоррупционную проверку.

В Северодонецкий горсовет на выборах в октябре 2015 года прошли 16 депутатов от ОБ, 9 - от "Нашего края", 4 - от "Блока Петра Порошенко", 3 - от "Самопомочи", по 2 - от Радикальной партии и "Батькивщины".

В свою очередь в первом туре выборов мэра действующий мэр Казаков, ранее также возглавлявший правление Северодонецкого объединения "Азот", получил поддержку 26,4%, или 7591 избирателя, а бывший мэр Владимир Грицишин - 23,1%, или 6627. Во втором туре Казакова переизбрали с более убедительным перевесом - 62,38% на 37,62% (15641 и 9433 голоса соответственно).