Жители Северодонецка переизбрали мэром Казакова
16:04, 17 ноября 2015Политика
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Во втором туре выборов мэра Северодонецка, ставшего фактическим центром Луганской области, победил действующий городской голова Валентин Казаков.
Казаков победил на выборах мэра Северодонецка / severcity.info
Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.
За Казакова отдал голоса 15641 избиратель, а за его оппонента, бывшего мэра Владимира Грицишина - 9433, что составляет соответственно 62,38% и 37,62% от действительных голосов (60,01% и 36,19% от всех проголосовавших).
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Явка во втором туре выборов, по данным ЦИК, составила 28,53%.
Напомним, в первом туре Казаков, ранее возглавлявший правление Северодонецкого объединения "Азот", получил поддержку 26,4%, или 7591 избирателя, а Грицишин - 23,1%, или 6627.
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