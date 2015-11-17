Жители Северодонецка переизбрали мэром Казакова

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

За Казакова отдал голоса 15641 избиратель, а за его оппонента, бывшего мэра Владимира Грицишина - 9433, что составляет соответственно 62,38% и 37,62% от действительных голосов (60,01% и 36,19% от всех проголосовавших).

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Явка во втором туре выборов, по данным ЦИК, составила 28,53%.

Напомним, в первом туре Казаков, ранее возглавлявший правление Северодонецкого объединения "Азот", получил поддержку 26,4%, или 7591 избирателя, а Грицишин - 23,1%, или 6627.