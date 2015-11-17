Жители Северодонецка переизбрали мэром Казакова

16:04, 17 ноября 2015
Политика
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Во втором туре выборов мэра Северодонецка, ставшего фактическим центром Луганской области, победил действующий городской голова Валентин Казаков.

severcity.info

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

За Казакова отдал голоса 15641 избиратель, а за его оппонента, бывшего мэра Владимира Грицишина - 9433, что составляет соответственно 62,38% и 37,62% от действительных голосов (60,01% и 36,19% от всех проголосовавших).

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Явка во втором туре выборов, по данным ЦИК, составила 28,53%.

Напомним, в первом туре Казаков, ранее возглавлявший правление Северодонецкого объединения "Азот", получил поддержку 26,4%, или 7591 избирателя, а Грицишин - 23,1%, или 6627.

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