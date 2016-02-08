Джемилев надеется, что санкции против России повлияют на "невоенный метод" деоккупации Крыма
14:40, 08 февраля 2016Политика
1761 0
Крымские татары в вопросе деоккупации Крыма возлагают большие надежды на экономические санкции против России.
Крымские татары возлагают большие надежды на санкции против России - Джемилев / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат, представитель президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеБывший советник Путина рассказал СМИ о трех попытках Кремля захватить Крым
"Мы возлагаем самые большие надежды на экономические санкции… на невоенный метод деоккупации Крыма", - заявил он.
"Военный (метод - УНИАН) повлечет за собой огромное кровопролитие и в первую очередь будет означать уничтожении крымскотатарского народа, который всецело не приемлет эту оккупацию", - добавил Джемилев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter