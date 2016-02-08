Джемилев надеется, что санкции против России повлияют на "невоенный метод" деоккупации Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат, представитель президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сегодня на брифинге в Киеве.

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"Мы возлагаем самые большие надежды на экономические санкции… на невоенный метод деоккупации Крыма", - заявил он.

"Военный (метод - УНИАН) повлечет за собой огромное кровопролитие и в первую очередь будет означать уничтожении крымскотатарского народа, который всецело не приемлет эту оккупацию", - добавил Джемилев.