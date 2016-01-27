Джемилев обсудил с главой МИД Турции деоккупацию Крыма

Они обсудили предложение о создании специального международного формата, который позволит сотрудничать для деоккупации Крыма, сообщает "Радио Свобода".

"С нашей стороны предлагается создать международную группу, в которую войдут страны-участники Будапештского меморандума 1994 года и Турция как одна из влиятельных черноморских стран. Такая идея уже обсуждалась с президентом Украины и министром иностранных дел Украины, и была поддержана ими", – говорится в сообщении.

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Мевлют Чавушоглу поддержал данную инициативу. Отмечается, что детально этот вопрос будет обсуждаться в феврале во время визита турецкого министра в Киев.

Мустафа Джемилев отправился во Францию в составе украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы на зимнюю сессию ПАСЕ. Вопросом временно оккупированного Крыма и агрессии России против Украины здесь будут посвящены несколько мероприятий и «круглых столов».

Напомним, ранее Порошенко сообщил, что Кабинет министров подготовил пакет исков в международные суды против России за аннексию Крыма, которые будут направлены в различные суды, «начиная от Морского арбитража и заканчивая судом в Гааге». Президент пояснил, что иски касаются вопросов, начиная от защиты собственности и заканчивая персональной ответственностью тех или иных лиц.

В частности, арбитражные разбирательства из-за потери активов в Крыму инициировали «Сбербанк»,«Укрнафта», «Укрзализныця».