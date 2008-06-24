Яценюк взялся разруливать ситуацию в Раде

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает разработать и принять консолидирующий закон о внутренней и внешней политике государства на период до 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, председателем фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеславом КИРИЛЕНКО и заместителем лидера фракции БЮТ Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что Украинское государство не может быть заложником политических амбиций тех или иных политиков. По его словам, важно найти консолидирующее решение, которое позволило бы войти в новый сессионный период исключительно с согласованной повесткой дня и согласованными предложениями, которые поддерживают как фракции коалиции, так и фракции меньшинства.

Председатель ВР отметил, что для этого следует принять консолидирующий документ – законопроект о внутренней и внешней политике государства до 2010 года.

«Было бы логично, чтобы это был тот консолидирующий акт, который предусматривал бы четкий план реформ и четкий план развития государства», - сказал он.

В частности, по словам А.ЯЦЕНЮКА, речь должна идти о макроэкономической стабилизации, повышении социальных стандартов и осуществлении экономических реформ.

При этом, отметил он, рассмотрение всех вопросов, вызывающих противоречия в парламенте, должно быть отложено.

Председатель ВР также заметил, что соответствующий закон должен поддержать весь парламент, а не только его часть. Кроме того, в разработке этого документа, отметил он, должны принять участие Кабинет Министров, Президент и все фракции.