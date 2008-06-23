Коммунисты еще не решили, поддержат ли отставку Тимошенко

Фракция Коммунистической партии Украины перед голосованием окончательно определится относительно поддержки решения об отставке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, члены президиума партии будут отслеживать и анализировать ситуацию, и окончательное решение по данному вопросу КПУ примет перед голосованием в сессионном зале.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что на сегодняшний день «помаранчевая команда, представители мощного бизнеса – олигархи затеяли очередные игрища с народом Украины не в интересах государства».

По его мнению, выражение доверия правительству ускорит досрочные выборы. «Я не исключаю такое развитие событий», - сказал лидер КПУ.

П.СИМОНЕНКО отметил, что в данной ситуации необходимо проанализировать, какие последствия будет иметь для Украины существование временного правительства «под патронатом ЮЩЕНКО и того же БАЛОГИ».

По его словам, временное правительство будет препятствовать официальному созданию коалиции в парламенте.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что в любом случае временное правительство – это «ослабленная ответственность политических сил» за ситуацию в Украине.

«Правительство будет жить по принципу – поцарствовал немного, украл немало и сбежал потихоньку», - считает лидер Компартии.

По его мнению, нынешняя «помаранчевая команда» просто «истязает Украину, как в политическом, так и в практическом смысле».

По словам П.СИМОНЕНКО, сегодня КПУ серьезно анализирует ситуацию с возможной отправкой правительства в отставку и назначением временного правительства, которое будет «находиться под влиянием Президента Виктора ЮЩЕНКО и главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ».

Он добавил, что, исходя из этого, КПУ будет определяться относительно «тактических шагов» в данной ситуации, анализируя все возможные риски для Украины.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ 19 июня на заседании оппозиционного правительства заявил, что его фракция требует провести на будущей неделе внеочередное заседание Верховной Рады Украины для заслушивания отчета правительства.

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что будет собрано не меньше 150 подписей народных депутатов для созыва внеочередного заседания парламента.

Он также выразил мнение, что такое заседание должно состояться с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

20 июня в парламенте был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады, которым предусматривается рассмотрение вопроса об ответственности Кабинета министров Украины. Зарегистрирован он более чем 150 депутатами – членами парламентской фракции Партии регионов.