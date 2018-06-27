Вехи недели: в парламенте «движухи» нет, Янукович готовится к рывку

Украинские парламентарии продолжили оттачивать умение делать, что угодно, лишь бы не работать. Спикер Арсений Яценюк готовится к героической обороне Верховной Рады шестого созыва. Президент и премьер лихо обмениваются публичными обвинениями на фоне растущего стремления Виктора Януковича рывком в премьерское кресло завершить политический сезон...

Верховная Рада все больше напоминает клуб по интересам, в котором собираются для непыльного времяпровождения богатые и влиятельные люди. Законы не принимаются, «движухи» нет, разве только у «регионалов» отменены любые отлучки. Их парламентский «дирижер» Михаил Чечетов радостно выступает в роли плакальщика по демократической коалиции, обещая скорое рождение нового парламентского большинства. Не против такого варианта и Виктор Янукович, но только в случае собственного назначения премьером. Партия регионов даже готова работать до конца июля в парламентских стенах, но вернуться во власть. Тоска ее лидеров по рычагам государственного управления видна невооруженным глазом, и никакой управы, кроме возобновления властных полномочий, на нее не найти. Пока «регионалам» удалось только добиться отчета правительства, и две недели, оставшиеся до этого события, бывший и действующий премьер проведут в интенсивных торгах и переговорах. Наши депутаты не раз доказывали, что и законы арифметики, и политическую реальность опровергнуть можно – только стоит это недешево.

Стоит ли удивляться, что демонстрация беспомощности демократической коалиции прошла на ура. А вот добить коалицию, чтобы она не мучилась, желающих нет. Вернее, они есть, но фракция БЮТ в едином порыве обсела парламентскую трибуну, дабы не допустить эксцессов. «Сердечники» хорошо понимают, что в условиях политического кризиса главное – не отдавать инициативу, потому и готовы дневать и ночевать (если понадобится) в сессионном зале парламента. Спикеру Арсению Яценюку тем временем приходится выбирать: то ли получить внушительный удар по карьерным перспективам, покинув свой пост после тяжелых оборонительных боев, то ли превратиться в парламентера, ведущего переговоры о светлом политическом будущем для избранных парламентариев. Принять точное и взвешенное решение Арсению Петровичу мешают СМИ, то и дело показывающие то Владимира Литвина, то Ивана Плюща – его предшественников на посту парламентского председателя. От этих ненавязчивых намеков молодой политик заметно нервничает.

Кстати, Владимир Михайлович успел даже заручиться поддержкой Народной партии в своем нежелании присоединяться к альянсу БЮТ и НУ- НС. Его маленькая, но гордая фракция упорно отказывается стать для коалиции «заплаткой на «Титанике». Литвин играет в довольно рискованную игру: утомленному политическими схватками избирателю даже правильные слова лидера народников могут приесться. К тому же изменить избирательный закон накануне возможных досрочных выборов будет затруднительно, а потому придется вновь бороться за выживание в противостоянии с обладающими большими ресурсами оппонентами. Тщательно взвесив свои силы, Блок Литвина заявил о готовности вести переговоры о создании новой коалиции. А вот коммунисты, представители еще одной силы, обладающей миноритарным пакетом в АО «Верховная Рада», наоборот, не видят для себя возможности вхождения во властную коалицию. В общем, это логично – оппозиционная деятельность дает левым больше шансов на сохранение парламентской прописки.

Удивительно, но факт: парламентский кризис не удостоился комментариев ни Ющенко, ни даже быстрого на язык Балоги. Иногда кажется, что в рабочих планах президента напротив графы «парламент» начертано «просьба игнорировать». Глава государства предпочитает совершать рабочие поездки по стране, внутриполитические проблемы не комментируя. Разве только в интервью иностранным СМИ Виктор Андреевич предположил, что досрочные парламентские выборы возможны, если правительство не изменит свою экономическую политику. По всей видимости, затишье на Банковой предваряет если не бурю, то заметный всплеск политической активности президентской команды.

Кабинету Министров тем временем никак не удается утвердить изменения в бюджет-2008, чтобы передать их на утверждение в парламент. Все идет к тому, что их начнут рассматривать одновременно с предварительными прикидками государственного финансового плана на 2009 год. Юлия Тимошенко предпочла на минувшей неделе вспомнить о своей партийности: лидер БЮТ посетила саммит Европейской народной партии. Вместе с верным Григорием Немырей, персональным внешнеполитическим менеджером премьера, Юлия Владимировна поведала лидерам правых и консервативных партий Старого Света, кто в Украине на самом деле отстаивает реформы. Похоже, коммунальная склока с Печерских холмов перетекла таки в европейское информационное пространство. Впрочем, леди Ю не привыкать очаровывать европейских политиков.

Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп Схефферу пришлось ощутить на себе очарование иного рода – «теплый прием» ему организовали представители прогрессивных социалистов во главе с Натальей Витренко. Главный натовец с холодной вежливостью заметил, что акции протеста против Альянса свидетельствуют о демократических процессах в Украине. Кстати, Наталья Михайловна, похоже, с чуткостью профессионального экономиста уловила конъюнктуру и пытается выиграть своеобразный тендер на борьбу с НАТО в Украине. Желающие финансировать этот «последний и решительный бой», безусловно, найдутся на сопредельных с Украиной территориях.

Официальный Киев, по активным слухам, готовится к расставанию с дуайеном аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса. Виктор Черномырдин проработал добрых семь лет, отбыв своеобразную почетную ссылку, и вскоре будет заменен другим, менее публичным, но кадровым дипломатом. Нынешний формат отношений между Киевом и Москвой позволяет предположить, что новый посол РФ не будет излишне любезным. Впрочем, ухудшение российско-украинских отношений и без того не прогнозирует только ленивый.

Евгений Магда