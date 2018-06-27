Вехи недели: в парламенте «движухи» нет, Янукович готовится к рывку
Президент и премьер лихо обмениваются публичными обвинениями на фоне растущего стремления Януковича рывком в премьерское кресло завершить политический сезон...
Украинские парламентарии продолжили оттачивать умение делать, что угодно, лишь бы не работать. Спикер Арсений Яценюк готовится к героической обороне Верховной Рады шестого созыва. Президент и премьер лихо обмениваются публичными обвинениями на фоне растущего стремления Виктора Януковича рывком в премьерское кресло завершить политический сезон...
Верховная Рада все больше напоминает клуб по интересам, в котором собираются для непыльного времяпровождения богатые и влиятельные люди. Законы не принимаются, «движухи» нет, разве только у «регионалов» отменены любые отлучки. Их парламентский «дирижер» Михаил Чечетов радостно выступает в роли плакальщика по демократической коалиции, обещая скорое рождение нового парламентского большинства. Не против такого варианта и Виктор Янукович, но только в случае собственного назначения премьером. Партия регионов даже готова работать до конца июля в парламентских стенах, но вернуться во власть. Тоска ее лидеров по рычагам государственного управления видна невооруженным глазом, и никакой управы, кроме возобновления властных полномочий, на нее не найти. Пока «регионалам» удалось только добиться отчета правительства, и две недели, оставшиеся до этого события, бывший и действующий премьер проведут в интенсивных торгах и переговорах. Наши депутаты не раз доказывали, что и законы арифметики, и политическую реальность опровергнуть можно – только стоит это недешево.
Стоит ли удивляться, что демонстрация беспомощности демократической коалиции прошла на ура. А вот добить коалицию, чтобы она не мучилась, желающих нет. Вернее, они есть, но фракция БЮТ в едином порыве обсела парламентскую трибуну, дабы не допустить эксцессов. «Сердечники» хорошо понимают, что в условиях политического кризиса главное – не отдавать инициативу, потому и готовы дневать и ночевать (если понадобится) в сессионном зале парламента. Спикеру Арсению Яценюку тем временем приходится выбирать: то ли получить внушительный удар по карьерным перспективам, покинув свой пост после тяжелых оборонительных боев, то ли превратиться в парламентера, ведущего переговоры о светлом политическом будущем для избранных парламентариев. Принять точное и взвешенное решение Арсению Петровичу мешают СМИ, то и дело показывающие то Владимира Литвина, то Ивана Плюща – его предшественников на посту парламентского председателя. От этих ненавязчивых намеков молодой политик заметно нервничает.
|Владимир Литвин
Удивительно, но факт: парламентский кризис не удостоился комментариев ни Ющенко, ни даже быстрого на язык Балоги. Иногда кажется, что в рабочих планах президента напротив графы «парламент» начертано «просьба игнорировать». Глава государства предпочитает совершать рабочие поездки по стране, внутриполитические проблемы не комментируя. Разве только в интервью иностранным СМИ Виктор Андреевич предположил, что досрочные парламентские выборы возможны, если правительство не изменит свою экономическую политику. По всей видимости, затишье на Банковой предваряет если не бурю, то заметный всплеск политической активности президентской команды.
|Сильвио Берлускони, Ангела Меркель и Юлия Тимошенко
Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп Схефферу пришлось ощутить на себе очарование иного рода – «теплый прием» ему организовали представители прогрессивных социалистов во главе с Натальей Витренко. Главный натовец с холодной вежливостью заметил, что акции протеста против Альянса свидетельствуют о демократических процессах в Украине. Кстати, Наталья Михайловна, похоже, с чуткостью профессионального экономиста уловила конъюнктуру и пытается выиграть своеобразный тендер на борьбу с НАТО в Украине. Желающие финансировать этот «последний и решительный бой», безусловно, найдутся на сопредельных с Украиной территориях.
|Виктор Черномырдин
Евгений Магда