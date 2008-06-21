Минфин и налоговая создадут оперативные группы

Министерство финансов совместно с Государственной налоговой администрацией (ГНАУ) создадут оперативные группы по борьбе со злоупотреблениями с налогом на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ГНАУ Сергей БУРЯК вчера на пресс-конференции.

По его словам, введение новой формы отчетности по НДС (подача в электронном виде с расшифровками по контрагентам) позволило выявить множество «фирм-бабочек», которые использовались для создания схем по незаконному возмещению НДС, а также компании, которые пользовались их услугами.

«Мы не допустим никакого бизнеса с НДС», - подчеркнул С.БУРЯК.

В свою очередь, министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК отметил, что новая форма отчетности по НДС позволяет буквально в режиме on-line выявлять схемы и определять не только «фирмы-бабочки», но и компании, которые непосредственно являются выгодоприобретателями.

«Образно говоря, «фирма-бабочка» - это проститутка, услугами которой пользуется кто хочет. Теперь мы имеем возможность выявлять и тех, и других», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Также он подчеркнул, что новая отчетность позволяет уменьшить количество проверок субъектов хоздеятельности, которые являются плательщиками НДС и по которым не зарегистрировано нарушений при уплате налога.