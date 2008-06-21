Пинчук готов вложить миллиарды гривен, только не мешайте

Передача строительства музея «Мистецький Арсенал» в государственное ведение привела к значительным бюджетным тратам и отсутствию видимого прогресса в строительстве.

Об этом заявил в интервью «Зеркалу недели» Виктор ПИНЧУК. Бизнесмен также отметил, что готов самостоятельно обеспечить создание музея.

«Ну какой смысл было забирать у меня возможность построить «Мистецький Арсенал»? Что из этого вышло? И деньги бюджетные потрачены, и музея нет», - подчеркнул В.ПИНЧУК.

По мнению бизнесмена, если бы этот проект осуществлял лично он, Украина бы получила частный музей мирового уровня.

«Я сегодня хочу одного — дайте мне возможность построить для Украины и мира Музей! Заявляю через вашу газету: я готов вложить в этот проект миллиарды гривен. Это не будет «Музей Пинчука». Это будет «Арсенал» — частный музей, один из лучших в мире, в который будут приезжать люди со всей планеты, и он станет гордостью Украины», - заявил В.ПИНЧУК.

На вопрос о том, не является ли его интерес к музею поводом для получения десяти гектаров земли в центре Киева, на которой размещен музейный комплекс, бизнесмен ответил отрицательно. «Давайте разделим. Десять гектаров отдадим тому, кому они нужны, а мне - только здание», - добавил В.ПИНЧУК.