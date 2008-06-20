В ВР рассмотрят вопрос об ответственности правительства
17:01, 20 июня 2008Политика
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Регионалы собрали 150 подписей
Сегодня в парламенте был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины, который предусматривает рассмотрение вопроса об ответственности Кабинета министров Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.
Зарегистрирован он более чем 150 депутатами – членами парламентской фракции Партии регионов.
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