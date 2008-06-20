В ВР рассмотрят вопрос об ответственности правительства

Сегодня в парламенте был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины, который предусматривает рассмотрение вопроса об ответственности Кабинета министров Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

Зарегистрирован он более чем 150 депутатами – членами парламентской фракции Партии регионов.