Корбана из-за ухудшения состояния здоровья могут вернуть из суда в Институт им. Амосова

Как передает корреспондент УНИАН, врачи скорой медицинской помощи, которые сопровождали Корбана вместе с сотрудниками СБУ, сказали, что у Корбана наблюдается значительное ухудшение состояния самочувствия.

После этого адвокаты и народные депутаты пошли в кабинет судьи Николая Чауса, чтобы сообщить эту информацию.

Читайте такжеРешения судмедэкспертизы по состоянию здоровья Корбана законным способом сегодня не будет – адвокатКак заявила после общения с судьей адвокат Оксана Томчук, Чаус не высказывался против перевозки Корбана в медучреждение.

"У меня зафиксировано на видео, что судья сказал: забирайте, делайте, что хотите", - сказала Томчук.

Соответствующее видео было показано врачам скорой медицинской помощи.

Адвокаты после этого предложили врачам, чтобы они отвезли Корбана в Институт им. Амосова.

Врачи поместили лидера «УКРОПа» в автомобиль скорой помощи.

Вместе с тем Томчук и народный депутат Валентин Дидыч решили сопровождать Корбана в медицинское учреждение.

По состоянию на 18.50 машина скорой продолжала оставаться возле помещения суда.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 декабря Корбану в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медучреждении под наблюдением врачей.

Вместе с тем сегодня Днепровский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на взятие под стражу. При этом судья Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительной доставке Корбана в суд.

Адвокаты Корбана просили суд отложить судебное заседание, поскольку их подзащитный не может участвовать в нем по состоянию здоровья.

После этого суд постановил провести медицинскую экспертизу состояния здоровья Корбана и объявил перерыв в заседании до 20.30.