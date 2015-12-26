Адвокаты Корбана просят суд отложить заседание из-за состояния его здоровья

Как передает корреспондент УНИАН, судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус продолжил заседание после того, как Корбана доставили в зал суда.

Читайте такжеЛутковская посетила Корбана в больнице и обдумывает, как реагировать на ситуацию с СБУАдвокат Оксана Томчук отметила, что по состоянию здоровья Корбан не может участвовать в судебном заседании. Она зачитала заключение врачей государственного учреждения «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова» о состоянии здоровья Корбана.

"Ваша честь, у меня ходатайство - немедленно, в порядке статьи 206 УПК, заявление о принятии мер в связи с наличием угрозы жизни и здоровью моего подзащитного", - сказала Томчук.

"Я вас прошу отложить слушание этого дела", - сказала Томчук.

Она заявила, что "в настоящее время пациенту Корбан требуется кардиолог".

Томчук подчеркнула, что судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья подзащитного не завершена, что является основанием для переноса судебного заседания.

Еще один адвокат Алексей Шевчук поддержал ходатайство Томчук и попросил суд "рассмотрение дела отложить".

Адвокаты отметили, что Корбан должен получать лечение в больничной палате в горизонтальном положении.

Адвокаты попросили суд приобщить зачитанное заключение врачей института им. Амосова.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 декабря Корбану в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медучреждении под наблюдением врачей.

В то же время сегодня Днепровский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на заключение под стражу. При этом судья Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительной доставке Корбана в суд.