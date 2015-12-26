Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Корбана об обеспечении медэкспертизы

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял судья Николай Чаус.

Сторона защиты просила перенести судебное заседание из-за ухудшения состояния здоровья Корбана.

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"Следственный судья считает необходимым... обеспечить безотлагательное судебно-медицинское обследование подозреваемому с целью выяснения обстоятельств здоровья и, в частности, возможность принять им участие в судебном заседании для рассмотрения данного ходатайства по своему состоянию, а судебное заседание отложить на разумный срок...", - сказал судья.

При этом он добавил, что "суд объявляет перерыв до 20.30 в случае выполнения данного постановления суда следователями".

В то же время, адвокат Оксана Томчук заявила, что не подавала ходатайство о проведении экспертизы состояния здоровья Корбана.

"Я заявляла ходатайство о переносе (слушания) до окончания уже начатой экспертизы. Экспертиза уже начата. Экспертиза должна быть закончена", - подчеркнула Томчук.

Она отметила, что документы этой экспертизы находятся в соответствующем учреждении - Киевском экспертном бюро, которое работает до 17.15.

Адвокат сказала, что в настоящее время, тем более в выходной день, никакое экспертное заключение не может быть сделано.

При этом она заявила, что Уголовным процессуальным кодексом предусмотрено, что на время проведения экспертизы должно быть прекращено судебное производство.

"Нам вчера сообщили эксперты, что для проведения экспертизы необходимо приблизительное время - до месяца. Соответственно, никакого вывода сегодня относительно возможности или невозможности участия (подзащитного в заседании суда) не может быть вообще", - заявила Томчук.

Адвокат сказала, что в связи с этим не понимает, зачем было объявлять перерыв в заседании суда до 20.30.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 декабря Корбану в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медучреждении под наблюдением врачей.

Вместе с тем сегодня Днепровский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на взятие под стражу. При этом судья Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительной доставке Корбана в суд.

Адвокаты Корбана просили суд отложить судебное заседание, поскольку их подзащитный не может участвовать в нем по состоянию здоровья.