Порошенко уверяет, что децентрализация приблизит власть к украинцам "на расстояние вытянутой руки"

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что завершение процесса децентрализации приблизит местную власть к людям «на расстояние вытянутой руки».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении президента к участникам конференции «Конституционная реформа в Украине: достижения и перспективы», которое зачитал представитель главы государства в Верховной Раде Украины Степан Кубив.

«Важным является завершение децентрализации, в частности передача в самоуправляющиеся органы бюджетных полномочий и соответствующих средств с оставлением за государством контролирующих функций. Все эти шаги приближают местную власть к людям на расстояние вытянутой руки в рамках единой, соборной, унитарной Украины», - подчеркивается в обращении.