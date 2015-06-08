Децентрализацию в Украине хотят завершить до осени - Парубий

Первый заместитель председателя Верховной Рады, сопредседатель Межпарламентского совета Украина-НАТО Андрей Парубий заявляет, что в Украине планируют до осени завершить процесс децентрализации власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сказал во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО, отвечая на вопросы членов Парламентской ассамблеи НАТО.

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Он напомнил, что в Минских соглашениях об урегулировании ситуации на Донбассе ни слова не сказано о федерализации Украины. По словам Парубия, эта тема исключительно забрасывается снаружи президентом России Владимиром Путиным.

“В Украине проводится широкая конституционная реформа, которая имеет целью децентрализацию и внесение изменений и в Конституцию, и в наше законодательство. Мы планируем до осени закончить процесс децентрализации и изменений в Конституцию. Но этот процесс проходит независимо от агрессии России. И этот процесс в Украине предусмотрен для всех регионов”, - подчеркнул Парубий.