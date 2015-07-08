Скандальный судья Чернушенко исчез, ГПУ объявила его в розыск

Как узнала ТСН из собственных источников, на прошлой неделе его объявили во все возможные розыски. Найти Антона Чернушенко ГПУ поручила Службе безопасности Украины.

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О том, что Антон Чернушенко перестал появляться на работе стало известно на следующий день после того, как Верховная Рада сняла неприкосновенность со скандального судьи. Однако тогда прокуратура уверяла, что знает о его местонахождении.

Как известно, председателя Апелляционного суда Киева обвиняют во вмешательстве в автоматизированную систему документооборота и взяточничестве. Во время обысков в кабинете и доме судьи были найдены немалые средства, а также документы и SMS-переписка с сыном, в которой последний диктовал, какие решения необходимо выносить по тому или иному делу.

Сына Антона Чернушенко – Дмитрия – прокуратура задерживала из-за SMS-переписки с отцом, но сегодня его отпустили под залог в 6 млн грн.