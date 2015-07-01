ГПУ прокомментировала "исчезновение" главы Апелляционного суда Киева, арест которого разрешила Рада

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Генеральная прокуратура знает, где он находится", – сказали в пресс-службе ведомства, однако не уточнили, где именно находится Чернушенко.

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Напомним, Чернушенко 1 июля не появился на рабочем месте.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Генпрокуратура сообщила Чернушенко о подозрении в совершении тяжких уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) и ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудных судебных решений) УК Украины.

30 июня Рада разрешила арестовать Чернушенко.