Опубликованы SMS судьи Чернушенко c "рекомендациями", как надо решать дела в суде (фото)

12:56, 25 июня 2015
Политика
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Антон Геращенко опубликовал распечатку смс-сообщений, которые получал судья Антон Чернушенко в период с апреля по ноябрь 2014 года, которыми один из приближенных к нему товарищей передавал просьбы/поручения о том, как надо решать те или иные вопросы в Киевском апелляционном суде. 

Геращенко опубликовал sms-переписку главы Аппеляционного суда / Facebook Антона Геращенко

Фотографии сообщений опубликованы на странице Геращенко в Facebook.

"В некоторых смс прямо указывались фамилии фигурантов дел, в некоторых номера производств из государственного реестра судебных решений и рекомендации что нужно сделать - "выпустить на домашний арест", "уменьшить залог с 30 миллионов до 500 тысяч", "отложить дело" и так далее", - написал Геращенко.

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По его словам, даже одно такое указание судье и тем более намерение судьи выполнить его - уже уголовное преступление как со стороны судьи, так и со стороны тех, кто давал ему такие поручения.

"Ведь за каждым из них грубейшее нарушение закона или покрывательство преступников", - отметил советник министра.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обратился с представлением в Верховную Раду о предоставлении согласия на задержание и арест председателя Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко.

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Posted by Anton Gerashchenko on 25 червня 2015 р.
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