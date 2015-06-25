Опубликованы SMS судьи Чернушенко c "рекомендациями", как надо решать дела в суде (фото)
Антон Геращенко опубликовал распечатку смс-сообщений, которые получал судья Антон Чернушенко в период с апреля по ноябрь 2014 года, которыми один из приближенных к нему товарищей передавал просьбы/поручения о том, как надо решать те или иные вопросы в Киевском апелляционном суде.
Фотографии сообщений опубликованы на странице Геращенко в Facebook.
"В некоторых смс прямо указывались фамилии фигурантов дел, в некоторых номера производств из государственного реестра судебных решений и рекомендации что нужно сделать - "выпустить на домашний арест", "уменьшить залог с 30 миллионов до 500 тысяч", "отложить дело" и так далее", - написал Геращенко.
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По его словам, даже одно такое указание судье и тем более намерение судьи выполнить его - уже уголовное преступление как со стороны судьи, так и со стороны тех, кто давал ему такие поручения.
"Ведь за каждым из них грубейшее нарушение закона или покрывательство преступников", - отметил советник министра.
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