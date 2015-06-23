Геращенко: ГПУ собрано достаточно фактов, позволяющих подозревать главу апелляционного суда

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Обыски проводились в рамках дела о нарушении процедуры автоматического распределения уголовных дел или попросту говоря, СБУ получила оперативную информацию о том, что в Киевском апелляционный суде вопрос о том, кто из судей должен рассматривать то или иное дело решает не компьютер, как должно быть по Закону, а кто-то из руководства суда», - написал Геращенко.

Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин на своем брифинге заявил о том, что уже во вторник обратится в Верховную Раду с просьбой дать согласие на снятие с Антона Чернушенко судейской неприкосновенности и даче согласия на арест для проведения дальнейших следственных действий и передаче обвинительно акта в суд.

Председатель Киевского апелляционного суда Антон Чернушенко жжет не по-детски!В прошлую пятницу Судебную ветвь власти ... Posted by Anton Gerashchenko on Monday, June 22, 2015

«Судя по тому, что опубликованные Виктором Шокиным смс сообщения с ценными указаниями как решать то или иное дело датированы еще июнем прошлого года, думаю что следствием ГПУ собрано более чем достаточно фактов позволяющих подозревать Чернушенко, так что шансы на одобрение такого предложения Генпрокурора - 101%», - отметил Геращенко.

Народный депутат предполагает, что «дело Антона Чернушенко станет еще одной из тех многих прививок от жадности и коррупции для судебной системы, которые понадобятся для того чтобы судьями были только честные и порядочные граждане Украины, а не те, кто пришел в суд "рубить капусту" или "косить бабло"».

Помимо этого Геращенко написал, что «у Антона Чернушенко было найдено в кабинете всего 6500 долларов США, которые он якобы взял с собой, чтобы оплатить услуги дорогостоящего стоматолога по установке 5 имплантов по 1300 у.е. за 1 зуб.

«Также у него в кабинете были обнаружены и талоны на 14 500 литров бензина (это примерно на 300-320 тысяч гривен, на таком количестве бензина на авто среднего класса можно проехать 150 тысяч километров или три раза обогнуть земной шар по экватору), которые по его словам ему оставил какой-то его друг и он их хранил у себя в кабинете - так сказать на всякий случай», говорится в сообщении.